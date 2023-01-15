Мир 15 января 2023, 11:43 Посол России в Непале Новиков подтвердил смерть четырех россиян при крушении самолета

Читать 360tv в

Четверо российских граждан погибли в результате крушения самолета в международном аэропорту Покхара. Их смерть подтвердил посол России в Непале Алексей Новиков. Он сообщил об этом в интервью ТАСС.

«К сожалению, четверо граждан России погибли», — сказал Новиков.

Реклама

По его словам, представители посольства контактируют с непальскими властями по ситуации с крушением самолета. Также он пообещал, что сотрудники ведомства окажут все необходимое содействие родственникам погибших россиян.

Реклама

Самолет непальской авиакомпании Yeti Airlines упал на землю практически сразу после взлета. Причины произошедшего пока не выяснены.

На борту воздушного транспорта находились 68 пассажиров из разных стран и четверо членов экипажа. Все они погибли при крушении.

На кадрах с места падения самолета видно, что корпус корабля распался на части и загорелся после столкновения с землей.