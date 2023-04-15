Мир 15 апреля 2023, 15:44 Авербуха и Акинфеева включили в новый санкционный список на Украине Зеленский ввел санкции в отношении Авербуха и Акинфеева на 50 лет РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский ввел новые санкции против россиян. В ограничительный список попали фигурист Илья Авербух и футболист Игорь Акинфеев, а также еще порядка 80 спортсменов.

Санкции против российских спортсменов ввели на Украине на 50 лет. В черный список попал и министр спорта и туризма Белоруссии Сергей Ковальчук. Ограничительные меры против него установили на аналогичный срок.

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Кроме того, ограничения коснулись 692 российских организаций и физических лиц.

Евросоюз готовит 11-й пакет антироссийских санкций. По словам еврокомиссара по вопросам финансовых услуг, финансовой стабильности и рынков капитала Мейрид Макгиннесс, рестрикции направят на борьбу с попытками обойти установленные ограничительные меры.

Власти Китая выразили протест против санкций Соединенных Штатов в отношении компаний КНР из-за связей с Россией. Минкомерции страны призвало американскую сторону исправить ошибки и перестать необоснованно давить на бизнес.