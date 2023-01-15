Мир 15 января 2023, 05:07 Аварийный эсминец ВМС Японии начали буксировать на верфь — СМИ «Киодо»: аварийный эсминец ВМС Японии «Инадзума» буксируют на верфь для ремонта Unsplash

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Потерпевший аварию эсминец Военно-морских сил самообороны Японии «Инадзума» начали буксировать на верфь в префектуре Хиросима для осмотра. Об этом сообщило агентство «Киодо».

Для буксировочных работ привлекли частное судно-буксир. Эсминец доставят на верфь компании Japan Marine United в городе Ономити, предположительный срок окончания буксировки — вечер воскресенья. В понедельник планируют поднять судно в док, говорится в сообщении агентства.

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Далее осмотром эсминца займутся специалисты, они должны выяснить причину аварии, которая случилась 10 января. Судно потеряло ход. По одной из версий, эсминец отошел от курса и зацепился за подводный риф на мели. Лопасть одного из винтов отломилась, судно потеряло управление.

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Водолазы обнаружили часть лопасти и устранили утечку масла из поврежденного винта. Ведется расследование.

Власти Японии сообщили о переносе сброса слаборадиоактивной воды с АЭС «Фукусима-1». Запланированный сброс воды с поврежденной атомной электростанции в океан начнется примерно этой весной или летом.