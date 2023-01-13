Мир 13 января 2023, 10:22 Власти Японии сообщили о переносе сброса слаборадиоактивной воды с АЭС «Фукусима-1» Kyodo: сброс слаборадиоактивной воды с АЭС «Фукусима-1» перенесли на лето

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Запланированный сброс слаборадиоактивной воды с поврежденной атомной электростанции в префектуре Фукусима в океан начнется примерно этой весной или летом. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на главного секретаря Кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

По его словам, спуск состоится спустя два года после принятия соответствующего решения.

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«Пересмотрена политика по утилизации очищенной воды, содержащей низкие концентрации трития, а также одобрена финансовая поддержка пострадавших рыболовецких сообществ», — говорится в сообщении.

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В правительстве подчеркнули, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) провело несколько исследований, чтобы убедиться в безопасности предстоящего мероприятия, что сброс соответствует международным стандартам безопасности и не нанесет вреда здоровью населения и окружающей среде.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о планах посетить Украину с целью размещения на всех атомных станциях страны международных инспекторов.