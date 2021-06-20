Аварийное отключение электричества произошло на АЭС «Бушер» в Иране

Аварийное отключение электричества произошло на атомной электростанции «Бушер» на юге Ирана. Об этом сообщил телеканал Press TV.

Работа «Бушер» прекратилась три дня назад. Это привело к недостатку в выработке электроэнергии в размере 1000 мегаватт.

На устранения технической неисправности, как отмечается, уйдет несколько дней. На этот период работа электростанции будет приостановлена.

Сооружение энергоблоков АЭС «Бушер» считается крупнейшим российско-иранским проектом. В сентябре 2011 года к национальной энергосистеме Ирана подключили первый блок, который был достроен с участием России.

Москва поставляет Тегерану ядерное топливо, которое необходимо для работы реактора этого блока. В апреле прошлого года российское посольство в Иране последний раз сообщало о доставке свежей партии топлива в исламскую республику.

На первом энергоблоке АЭС «Тайшань» в Китае произошло незначительное повреждение топливного стержня. Такими словами описали в пресс-службе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) произошедшее на станции. Власти КНР уведомили МАГАТЭ, что АЭС сейчас находится в нормальном состоянии. Они заявили, что операционная безопасность гарантирована. Кроме того, произошедшее на станции не спровоцировало выброс радиации, поэтому угрозы окружающей среде нет