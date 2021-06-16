Повреждение на первом энергоблоке АЭС «Тайшань» в МАГАТЭ назвали незначительным

На первом энергоблоке АЭС «Тайшань» в Китае произошло незначительное повреждение топливного стержня. Такими словам описали в пресс-службе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) произошедшее на станции.

Власти КНР уведомили МАГАТЭ, что АЭС сейчас находится в нормальном состоянии. Они заявили, что операционная безопасность гарантирована. Кроме того, произошедшее на станции не спровоцировало выброс радиации, поэтому угрозы окружающей среде нет, уточнило РИА «Новости».

«На первом блоке станции недавно произошло незначительное повреждение топливного стержня, что привело к повышению радиоактивности теплоносителя первого контура реактора, отметило китайское управление», — говорится в заявлении МАГАТЭ.

В пресс-службе Министерства охраны окружающей среды ранее отметили, что нормативные требования выполняются, операционная безопасность станции также обеспечивается. При этом основной причиной повышения уровня радиации в первом контуре первого энергоблока в ведомстве назвали повреждение топливных стержней.