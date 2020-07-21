Аваков оценил распиаренный захватчиком из Луцка фильм «Земляне»
«Фильм хороший. И не надо… устраивать такой кошмар на всю страну. Фильм можно посмотреть и без того», — сказал он. Его слова приводит РИА «Новости».
Сама документальная картина рассказывает о проблеме эксплуатации животных людьми.
Сегодня утром 44-летний Максим Кривош захватил автобус с заложниками. Преступник удерживал пассажиров в транспортном средстве на Театральной площади Луцка. Он потребовал, чтобы первые лица страны записали видеообращения, в которых назвали бы себя «террористами в законе», а также посоветовали посмотреть фильм «Земляне».
Украинский президент Владимир Зеленский лично поговорил с преступником по телефону, после опубликовав видео с советом посмотреть указанный фильм. Сейчас видеообращение удалено со страницы Зеленского в Fасеbооk. Поздно вечером все заложники были освобождены, а преступник задержан.