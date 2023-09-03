Мир 03 сентября 2023, 17:52 Аудиторы не нашли у Молдавии миллионных долгов перед «Газпромом» Президент Молдавии Санду: у Кишинева нет миллионных долгов перед «Газпромом» РИА «Новости»

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Зарубежный аудит не обнаружил у Молдавии долга размером примерно в 800 миллионов долларов перед российским «Газпромом». Об этом, как сообщила газета «Молдавские ведомости», заявила президент страны Майя Санду.

В октябре 2021 года Россия и Молдавия подписали соглашение, согласно которому новые поставки пройдут по предоплате. Молдавские власти обязали провести аудит по задолженности, от которого они отказывались, не желая платить сторонним специалистам.

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«Это еще не известно публике, но на следующей неделе наше правительство выступит с заявлением о том, что мы наняли международную компанию, которая провела аудит и не выявила у нас никаких долгов перед „Газпромом“ в размере порядка 800 миллионов долларов. Нас хотели обмануть в 2021 году», — написали журналисты со ссылкой на выступление Санду перед жителями Гагаузской автономии в селе Конгаз.

В конце 2022 года «Газпром» был вынужден перенаправить все объемы поставляемого Молдавии газа через Приднестровье, так как часть энергоносителей оставалась на Украине — транзитной территории. Молдавия возобновила покупки российского газа только в марте, при этом объемы закупок упали.