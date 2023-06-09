Происшествия 09 июня 2023, 13:53 Власти Херсонской области подтвердили гибель восьми человек из-за потопа Врио губернатора Херсонщины Сальдо подтвердил гибель 8 человек из-за подтопления РИА «Новости»

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Число жертв подтопления Херсонской области действительно выросло до восьми человек. Озвученные ранее данные подтвердил временно исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«К сожалению, есть жертвы, неизбежные для катастрофы такого масштаба. Их число выросло до восьми человек», — написал он.

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Сальдо уточнил, что за последнее время удалось эвакуировать из зоны подтопления еще 300 человек. Теперь общее число спасенных достигло почти 4,3 тысячи. Среди них — 42 маломобильных местных жителя и 171 ребенок.

Глава региона добавил, что появилась опасность обмеления Каховского магистрального канала. Подачу питьевой воды в Ивановском муниципальном округе, где живут четыре тысячи человек, из-за этого могут ограничить.

Сальдо поручил использовать артезианские скважины для организации водоснабжения округа и доставлять питьевую воду с помощью транспорта.

Ранее СМИ писали о гибели восьми человек, ссылаясь на экстренные службы. Уточнялось, что восьмой жертвой оказалась 84-летняя пенсионерка.