Названы группировки хакеров, атаковавших JBS Foods

Американской Федеральное бюро расследований сообщило, что считает виновными в кибератаке на крупнейшего в мире производителя мяса JBS хакерские группировки REvil и Sodinokibi. Нападение привело к временному закрытию всех заводов по производству говядины международной компании.

Об этом представитель бюро заявил РИА «Новости».

«Мы приписали это нападение REvil и Sodinokibi и напряженно работаем над тем, чтобы привлечь тех, кто создал эту угрозу, к правосудию», — заявил он.

Президент США Джозеф Байден пообещал, что правительство примет все меры к тому, чтобы смягчить последствия хакерского нападения.

В Белом доме сообщил, что находятся в контакте с российскими властями, пишет The Hill. В компании JBS заявили, что выкуп, возможно, требовали из России. Вашингтон намерен с помощью Москвы привлечь к ответственности виновных в атаке на мясного гиганта хакеров.

Об этом рассказала главный заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Белый дом напрямую взаимодействует с правительством России по этому вопросу и сообщает, что ответственные государства не укрывают преступников-вымогателей», — добавила она.

Компания JBS USA подверглась атаке программ-вымогателей, аналогичных тем, что использовала базирующаяся в России киберпреступная группировка, которая вынудила Colonial Pipeline отключит системы на неделю.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать слухи о возможной причастности россиян к нападению на JBS USA.

«Комментариев нет. По дипломатическим каналам есть определенные контакты, мы не располагаем этой информацией. Если будут какие-то обращения со стороны американцев, то они, конечно, будут рассматриваться достаточно оперативно», — приводит его слова «Интерфакс». Песков заявил, что ему ничего не известно о том, кто мог напасть на международного производителя говядины.

Накануне стало известно, что из-за атаки хакеров производство мяса в США было сокращено почти на 20%.