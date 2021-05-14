Появились фото и видео ракетной атаки сектора Газа

Военная операция продолжается на территории сектора Газа. Жителей приграничных районов призвали не выходить из бомбоубежищ до уведомления. В соцсетях стали делиться кадрами с ракетными обстрелами.

На снятых очевидцами кадрах видно, что ракеты запускают прямо по жилым домам. При этом во многих окнах горит свет.

«В соответствии с обновленными инструкциями службы тыла жителей поселений, расположенных на расстоянии до четырех километров от границы с сектором Газа, просят оставаться в укрепленных помещениях до дальнейшего уведомления», — сообщила пресс-служба армии Израиля.

Ранее израильские военные заявили о начале операции на территории сектора Газа. Ее проводят воздушные и наземные войска ЦАХАЛа. При этом представитель армии не стал отвечать на вопрос РИА «Новости», являются ли ракетные обстрелы началом наземной операции.

«В настоящий момент мы не можем ничего добавить к этим сообщениям. Мы не подтверждаем и не опровергаем информацию о начале наземного вторжения», — сказали в пресс-службе.

Эскалация конфликта между Израилем и Палестиной произошла вечером 10 мая. Причиной стало решение суда о принудительном выселении нескольких палестинских семей из иерусалимского квартала Шейх-Джарах. Последние дни стороны ведут обстрелы.