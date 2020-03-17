Астроном-любитель потратил 2 года на впечатляющее фото туманности

Мужчина потратил два года, чтобы сделать одну фотографию. Он объединил все фотографии за 2018 и 2019 года и получил впечатляющий результат.

Чак Аюб любит астрономию. Он публикует в своем Instagram, очень красивые снимки из космоса. Среди его работ есть планеты и даже далекие от Земли галактики.

Аюб разместил свою работу, которая заняла у него два года, на информационном сайте. Это фотография туманности, которая находится на расстоянии пяти тысяч световых лет. Менее чем за сутки пост набрал 45 тысяч лайков и комментариев. Пользователи не могли налюбоваться красотой картинки.

Источник фото: www.reddit.com

«Я потратил 2 года и 18 часов, чтобы запечатлеть туманность Полумесяц», подписал он снимок.

Ранее NASA опубликовал самую детальную панораму Марса. Ее сформировали из снимков ровера Curiosity. На ней можно разглядеть каждый камушек, лежащий на земле.