Астронавт NASA не нашел существенных различий между «Союзом» и Crew Dragon

Астронавт NASA Шэннон Уолкер, сравнивая полет на российском космическом корабле «Союз» и американском Crew Dragon, заявила, что не нашла существенных различий. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Есть различия, но они не слишком существенные. Уровень перегрузки в каждом из них разный, не хуже и не лучше, просто разный, то же самое и на этапе возвращения», — рассказала она в ходе пресс-конференции NASA.

Астронавт отметила, что при возвращении у двух кораблей разная нагрузка и разные ощущения при выбросе парашюта. В Crew Dragon нужно проводить меньше времени под парашютом, чем в «Союзе», добавила Уолкер. Она совершила полет на МКС на российском корабле в 2010 году.

В начале мая американский космический корабль Crew Dragon успешно приводнился в акватории Мексиканского залива. На борту находились четыре астронавта. Путь на Землю от МКС занял примерно шесть с половиной часов. На МКС миссия Crew-1 прибыла в ноябре 2020 года. Она присоединилась к к россиянам Сергею Рыжикову, Сергею Кудь-Сверчкову и американке Кэтлин Рубинс.