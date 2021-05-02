Космический корабль Crew Dragon успешно приводнился в Мексиканском заливе

Американский космический корабль Crew Dragon успешно приводнился в акватории Мексиканского залива, у побережья. На борту находятся четыре астронавта.

Прямую трансляцию вело NASA. Crew Dragon отстыковался от Международной космической станции в 03:35 по московскому времени. Путь на Землю занял примерно шесть с половиной часов. На борту находятся американцы-астронавты Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уокер, а также японский специалист Соити Ногути.

Изначально корабль должен был вернуться на Землю 28 апреля. Однако из-за неблагоприятных погодных условий в районе приводнения возвращение Crew Dragon дважды переносили.

На МКС миссия Crew-1 прибыла в ноябре 2020 года, присоединившись к россиянам Сергею Рыжикову, Сергею Кудь-Сверчкову и американке Кэтлин Рубинс. Они несли вахту на станции с 14 октября 2020 года.

Члены 64-й основной экспедиции вернулись на Землю 17 апреля. Во время своей вахты на МКС Рыжиков и Кудь-Сверчков выходили в космос из люка МКС, который не открывали более 11 лет. Они загерметизировали две трещины в шлюзе модуля «Звезда». Американская астронавт Рубинс выходила в открытый космос дважды.