Астронавт NASA: из космоса ситуация с коронавирусом выглядит нереальной

Из космоса ситуация с пандемией коронавируса выглядит нереальной и невероятной. Об этом во время телемоста со студентами из штата Мэн заявила астронавт NASA Джессика Меир. Она вернется на Землю с МКС 17 апреля.

Джессика Меир призналась, что часто обсуждает пандемию со своим коллегой Эндрю Морганом.

«Вся эта ситуация на находящейся под нами сейчас планете кажется довольно нереальной. Но могу сказать, что Земля выглядит отсюда все так же великолепно, поэтому нам трудно поверить во все эти изменения, которые произошли с тех пор, как мы попали сюда», — цитирует Меир РИА «Новости».

Астронавт призналась, что несмотря на пандемию, очень хотела бы вернуться домой. Разумеется, ей будет сложно не обниматься с членами семьи и друзьями, особенно, с учетом ее характера и семимесячной разлуки. Но «правила игры» Джессика будет соблюдать.

По мнению Меир, изоляция на Земле труднее, чем на орбите. Ведь космонавты точно знают, чем будут заниматься, и экипаж заранее готов к ограничению общения.

Ее коллега Эндрю Морган посоветовал людям четко следовать составленному расписанию, так будет легче переносить карантин. По его словам, очень важно поддерживать хорошие отношения с членами семьи. Космонавты всегда думают о том, как их поступки повлияют на окружающих, это позволяет мирно сосуществовать в условиях ограниченного пространства.

За прошедшие сутки в штате Нью-Йорк погибли 799 человек. С начала пандемии в США заразились 455 445 человек. Более 15 тысяч пациентов — умерли.