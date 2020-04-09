В Нью-Йорке за сутки погибло рекордное количество людей от COVID-19

«Вчера мы потеряли 799 ньюйоркцев из-за этого невидимого врага. Мы оплакиваем их и поддерживаем их семьи и близких. Нет слов, которые могли бы выразить наше горе и горе», — написал Куомо.

Он также добавил, что число жертв будет расти.

В США зафиксировано 455 445 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Более 15 тысяч погибли, по данным мониторинга.

С каждым днем Соединенные Штаты ставят антирекорд по числу жертв коронавируса. За сутки заболевание унесло жизни 1965 американцев. Днем ранее из-за COVID-19 в США умерли более 1,8 тысячи человек.

Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал ВОЗ. Он заявил, что они «профукали» ситуацию с коронавирусом в мире.