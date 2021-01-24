СМИ сообщили о срыве поставок вакцины AstraZeneca в Европу

Одной из причин срыва поставок, по данным издания, может быть пожар на строящемся заводе по производству вакцин, который расположен в индийском городе Пуна.

Австрия в первом квартале 2021 года получит втрое меньше доз, чем ожидалось — вместо двух миллионов в страну будет поставлено только 600 тысяч доз, сообщило австралийское издание Kurier.

До этого стало известно, что поставки вакцины от коронавируса, разработанной американской компании Pfizer совместно с немецкой BioNTech, будут отложены на несколько недель. Это крайне не понравилось странам — членам Евросоюза — там срывается вакцинация.

В Италии и Саудовской Аравии уже столкнулись с первыми проблемами из-за этого. Часть граждан там получила первую дозу, но не может получить вторую. Европа требует публичных объяснений от Pfizer, а Польша и Франция собираются подать в суд. Какие страны уже пострадали из-за срыва поставок — в материале «360».