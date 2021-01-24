facebook_pixel
    24 января 2021, 00:59

    СМИ сообщили о срыве поставок вакцины AstraZeneca в Европу

    Валерия Шафирко

    AstraZeneca не сможет поставить в европейские страны ожидаемое количество доз своей вакцины. Об этом сообщило немецкое издание Bild.

    Одной из причин срыва поставок, по данным издания, может быть пожар на строящемся заводе по производству вакцин, который расположен в индийском городе Пуна.

    Австрия в первом квартале 2021 года получит втрое меньше доз, чем ожидалось — вместо двух миллионов в страну будет поставлено только 600 тысяч доз, сообщило австралийское издание Kurier.

    До этого стало известно, что поставки вакцины от коронавируса, разработанной американской компании Pfizer совместно с немецкой BioNTech, будут отложены на несколько недель. Это крайне не понравилось странам — членам Евросоюза — там срывается вакцинация.

    В Италии и Саудовской Аравии уже столкнулись с первыми проблемами из-за этого. Часть граждан там получила первую дозу, но не может получить вторую. Европа требует публичных объяснений от Pfizer, а Польша и Франция собираются подать в суд. Какие страны уже пострадали из-за срыва поставок — в материале «360».