Мир 21 февраля 2024, 18:35 Ассоциация банков Турции предупредила о проблемах по платежам с Россией

Ассоциация банков Турции заявила о проблемах с платежами с российской стороной. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление ассоциации.

По словам директора по корпоративным коммуникациям объединения Джемиля Гюлера, эти сведения довели до банков — представителей организации.

Турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России с 1 января 2024 года. Источник агентства пояснил, что отчасти торговые отношения двух стран осложнило давление Соединенных Штатов на Турцию в связи с санкциями.

Ранее стало известно, что крупнейшие китайские банки Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank и Bank of China прекратили принимать платежи от российских финансовых организаций, которые попали в санкционные списки Запада.