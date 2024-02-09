09 февраля 2024, 23:37
Аспирантура стала новым прикрытием для испугавшихся мобилизации украинцев
Вице-спикер Рады Корниенко: на Украине в 10 раз выросло число аспирантов в вузах
За два последних года на Украине в 10 раз выросло количество аспирантов. В этом году насчитали 20 тысяч аспирантов в вузах, сообщил в эфире телеканала «Рада» первый заместитель председателя Верховной рады Александр Корниенко.
Вице-спикер отметил, что в мирное время в аспирантуру поступали около двух тысяч украинцев. Такая ситуация сложилась из-за закона о мобилизации.
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«Правительству предстоит найти формы как все это реализовать, потому что не может быть 20 тысяч аспирантов за два года, когда до этого их было 2 тысячи», — заявил Корниенко.
Также вице-спикер отметил существующие проблемы в области учета и электронных повесток. В Раде прорабатывают вопрос усовершенствования вопроса мобилизации аспирантов и студентов, сообщил Корниенко.
Украинских школьников, уехавших за границу, призвали вернуться на родину и встать на воинский учет. Молодые люди должны к 17 годам вернуться, чтобы получить в военкоматах приписные удостоверения.
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