Мир 09 февраля 2024, 23:37 Аспирантура стала новым прикрытием для испугавшихся мобилизации украинцев Вице-спикер Рады Корниенко: на Украине в 10 раз выросло число аспирантов в вузах Freepik

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За два последних года на Украине в 10 раз выросло количество аспирантов. В этом году насчитали 20 тысяч аспирантов в вузах, сообщил в эфире телеканала «Рада» первый заместитель председателя Верховной рады Александр Корниенко.

Вице-спикер отметил, что в мирное время в аспирантуру поступали около двух тысяч украинцев. Такая ситуация сложилась из-за закона о мобилизации.

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«Правительству предстоит найти формы как все это реализовать, потому что не может быть 20 тысяч аспирантов за два года, когда до этого их было 2 тысячи», — заявил Корниенко.

Также вице-спикер отметил существующие проблемы в области учета и электронных повесток. В Раде прорабатывают вопрос усовершенствования вопроса мобилизации аспирантов и студентов, сообщил Корниенко.

Украинских школьников, уехавших за границу, призвали вернуться на родину и встать на воинский учет. Молодые люди должны к 17 годам вернуться, чтобы получить в военкоматах приписные удостоверения.