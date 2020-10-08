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    08 октября 2020, 08:19

    Асад ответил на заявление Трампа о планах на его убийство

    Ксения Басырова

    Президент Сирии Башар Асад назвал убийства главным методом работы США. По его мнению, американцы используют этот способ уже много десятилетий.
    Асад ответил на заявление Трампа о планах на его убийство

    Президент США Дональд Трамп признался, что в его планах было устранение лидера Сирии. Однако его отговорил от этих действий Джеймс Мэттис, который в тот момент был главой американского Министерства обороны.

    «Убийства — это американский метод работы, modus operandi, они делают это постоянно на протяжении десятилетий. Повсюду, во всех уголках мира. Здесь нет ничего нового», — заявил Асад в интервью РИА «Новости».

    Президент Сирии также добавил, что нужно всегда ожидать от Америки чего-то подобного, особенно если есть вооруженный конфликт. Асад пояснил, что США оккупируют его страну, а также поддерживают террористические организации, действующие в Сирии. Он уверен, что американцы так и будут дальше жестко вмешиваться в дела других стран, если в мировом сообществе не установят баланс, котором США не смогут больше уходить от ответственности за свои атаки и нападения.

    Ранее Башар Асад заявил о присутствии сирийских боевиков в районе Нагорного Карабаха. Он отметил, что есть «указания на это».