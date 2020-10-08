Асад ответил на заявление Трампа о планах на его убийство

Президент Сирии Башар Асад назвал убийства главным методом работы США. По его мнению, американцы используют этот способ уже много десятилетий.

Президент США Дональд Трамп признался, что в его планах было устранение лидера Сирии. Однако его отговорил от этих действий Джеймс Мэттис, который в тот момент был главой американского Министерства обороны.

«Убийства — это американский метод работы, modus operandi, они делают это постоянно на протяжении десятилетий. Повсюду, во всех уголках мира. Здесь нет ничего нового», — заявил Асад в интервью РИА «Новости».

Президент Сирии также добавил, что нужно всегда ожидать от Америки чего-то подобного, особенно если есть вооруженный конфликт. Асад пояснил, что США оккупируют его страну, а также поддерживают террористические организации, действующие в Сирии. Он уверен, что американцы так и будут дальше жестко вмешиваться в дела других стран, если в мировом сообществе не установят баланс, котором США не смогут больше уходить от ответственности за свои атаки и нападения.

Ранее Башар Асад заявил о присутствии сирийских боевиков в районе Нагорного Карабаха. Он отметил, что есть «указания на это».