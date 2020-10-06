Башар Асад заявил о присутствии сирийских боевиков в Нагорном Карабахе

Президент Сирии Башар Асад заявил, что боевики из САР перебрасываются в Нагорный Карабах и что Дамаск может это подтвердить. Также он считает, что «богатые страны» вместе с Реджепом Тайипом Эрдоганом поддерживают терроризм.

«Мы определенно можем это подтвердить, но не потому что у нас есть доказательства. Иногда доказательств нет, но есть указания на это», — передает РИА «Новости» слова Асада.

Глава государства также рассказал агентству, что у Турции есть соучастники в поддержке терроризма. Он предположил, что эти страны-соучастницы являются великими и богатыми державами. Асад уверен, что Турция — лишь инструмент этих стран для внедрения их политики в регионе.

Поэтому, по его мнению, Дамаск не может рассчитывать на международное сообщество касательно сирийского урегулирования. В Сирии приходится полагаться «на себя и помощь друзей», отметил Асад.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Турция вмешивается в карабахский конфликт. По его словам, мир в этом регионе может установиться только после ухода Турции с Южного Кавказа.