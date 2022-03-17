facebook_pixel
    17 марта 2022, 23:32

    Асад обвинил Запад в полном пренебрежении международным правом

    Al Ekhbariya: Асад заявил о несоблюдении Западом международного права

    Александра Ломейко

    В Сирии указали на полное пренебрежение международным правом со стороны Запада. Уровень его ненависти к России стал беспрецедентным, заявил сирийский лидер Башар Асад, позицию которого привел телеканал Al Ekhbariya.

    Асад подчеркнул, что западные страны после распада СССР превратили весь мир в джунгли с недействующими международными законами и разгулом «разбойников».

    «Запад доказал, что международное право его совершенно не заботит», — сказал сирийский лидер

    Он также напомнил, что Запад конфисковал российские, сирийские и ливийские денежные средства, игнорируя соблюдение прав на владение собственностью. Ненависть к России со стороны западных государств достигла беспрецедентного уровня.

    «Такой ненависти, какую Запад испытывает к России [сейчас], история еще на знала», — заключил Асад.

    В конце февраля Башар Асад в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным поддержал решение о проведении спецоперации в Донбассе.