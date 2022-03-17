Асад обвинил Запад в полном пренебрежении международным правом

В Сирии указали на полное пренебрежение международным правом со стороны Запада. Уровень его ненависти к России стал беспрецедентным, заявил сирийский лидер Башар Асад, позицию которого привел телеканал Al Ekhbariya.

Асад подчеркнул, что западные страны после распада СССР превратили весь мир в джунгли с недействующими международными законами и разгулом «разбойников».

«Запад доказал, что международное право его совершенно не заботит», — сказал сирийский лидер

Он также напомнил, что Запад конфисковал российские, сирийские и ливийские денежные средства, игнорируя соблюдение прав на владение собственностью. Ненависть к России со стороны западных государств достигла беспрецедентного уровня.

«Такой ненависти, какую Запад испытывает к России [сейчас], история еще на знала», — заключил Асад.

В конце февраля Башар Асад в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным поддержал решение о проведении спецоперации в Донбассе.