Асад обвинил Запад в полном пренебрежении международным правом
Al Ekhbariya: Асад заявил о несоблюдении Западом международного права
В Сирии указали на полное пренебрежение международным правом со стороны Запада. Уровень его ненависти к России стал беспрецедентным, заявил сирийский лидер Башар Асад, позицию которого привел телеканал Al Ekhbariya.
Асад подчеркнул, что западные страны после распада СССР превратили весь мир в джунгли с недействующими международными законами и разгулом «разбойников».
«Запад доказал, что международное право его совершенно не заботит», — сказал сирийский лидер
Он также напомнил, что Запад конфисковал российские, сирийские и ливийские денежные средства, игнорируя соблюдение прав на владение собственностью. Ненависть к России со стороны западных государств достигла беспрецедентного уровня.
«Такой ненависти, какую Запад испытывает к России [сейчас], история еще на знала», — заключил Асад.
В конце февраля Башар Асад в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным поддержал решение о проведении спецоперации в Донбассе.