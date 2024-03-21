Мир 21 марта 2024, 17:56 Ас-Сиси по телефону поздравил Путина с переизбранием на пост президента Президент Египта Ас-Сиси поздравил Путина с победой на выборах РИА «Новости»

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Египетский лидер Абдель Фаттах Ас-Сиси поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с победой на выборах. Об этом сообщили в канцелярии президента Египта.

Ас-Сиси пожелал Путину успехов и процветания, а российскому народу — большего прогресса.

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«Президент России выразил признательность президенту Ас-Сиси за любезный жест и высоко оценил глубину и прочность отношений между Египтом и Россией», — отметили в канцелярии.

Во время разговора стороны затронули международную и региональную повестку дня. Путин и Ас-Сиси обсудили ситуацию в секторе Газа. Египетский лидер высоко оценил позицию России в поддержке Палестины.

Ранее президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян поздравил Путина с победой на выборах. Он пожелал российскому коллеге дальнейших успехов.