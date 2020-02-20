Артобстрел сирийской армии боевиками сняли на видео

Боевики нанесли артиллерийский удар по позициям армии Башара Асада в сирийском Идлибе. В Сети появилось видео атаки.

Видеозапись выложила на своей странице в Twitter журналистка Дженнифер Ролинз.На кадрах видно, как боевики выпускают реактивные снаряды в сторону сирийских позиций.

Ранее стало известно, что боевики при поддержке турецкой армии пошли в атаку на правительственные войска Сирии. Российские бомбардировщики Су-24 ударили по боевикам, чтобы остановить атаку и не пустить террористов вглубь сирийской территории. Летчики ВКС РФ уничтожили один танк, шесть БМП и пять пикапов боевиков. Войскам Асада удалось отбить наступление. Российская сторона призвала Турцию прекратить поддержку террористов, чтобы не допустить подобных происшествий.