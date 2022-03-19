Артиллерия ВСУ разрушила детский сад в Макеевке. Видео

Выбитые стекла и упавшая с потолка плита. Так выглядит музыкальный зал детского сада в городе Макеевка Донецкой Народной Республики. Видео на месте сняла одна из воспитательниц дошкольного учреждения.

На кадрах можно увидеть, что помещение, где дети занимались пением, практически уничтожено.

Как сообщило издание News-Front, обстрел Макеевки прошел в ночь на субботу, 19 марта. Артиллерийский снаряд ударил в здание детского сада днем. Жертв удалось избежать, потому что по выходным дети остаются дома.

В пресс-службе Народной милиции Донецкой Народной Республики уточнили, что в ходе ночного артобстрела Макеевки повреждения получили пять домов. Одного местного жителя с ранением доставили в больницу.

Это не первый удар по Макеевке за последние дни. В минувшую среду украинские военные выпустили по городу ракету «Точка-У», которую перехватили средства ПВО, но обломки упали на землю. В Минздраве ДНР сообщили, что среди раненых оказались три ребенка.