Арт-критик в Мексике разбила инсталляцию за $20 000

Арт-критик Авелина Леспер попала в неловкую ситуацию на ярмарке современного искусства в Мехико. Она случайно разбила инсталляцию стоимостью в 20 тысяч долларов.

Как сообщило издание El Universal, речь идет о работе художника Гибриэля Рико. Директор галереи OMR (где проходила выставка) утверждает, что до ЧП Леспер раскритиковала предмет искусства.

Сама арт-критик уверяет, что случайно разбила инсталляцию. Изданию Milenio она заявила, что хотела положить на один из камней произведения пустую банку с содовой. В этот момент работа «взорвалась, разлетелась на куски». Ее версию подтверждает художник Павел Эгюез, который пришел с Леспер на мероприятие. По его словам, стекло было хрупким и само взорвалось.

На фото можно видеть, что осталось от инсталляции.

Но представители галереи, похоже, не очень поверили женщине. Они написали в Instagram, что она повела себя непрофессионально и показала свое неуважение к художнику.

Тем временем во Франции задержали возможных похитителей картины британского стрит-арт художника Бэнкси.