Во Франции задержали возможных похитителей картины Бэнкси

Полиция приметила двух мужчин 32 и 35 лет, при обыске у них обнаружили другие картины художника, однако нужной среди них не было.

«Пока непонятно, являются ли эти два человека скупщиками краденого или авторами похищения. В ходе обысков были найдены несколько работ Бэнкси. Работы из квартала Бобур среди них нет. Экспертизы, которые установят, реальные ли это работы или копии, продолжаются», — указала полиция.

Крупное изображение мыши в маске с резаком неизвестные воры вырезали из металлического щита дорожного знака. Художник нарисовал картину в парижском районе Бобур недалеко от Центра Помпиду. По данным французской полиции, работа пропала в ночь на первое сентября прошлого года.

Кража попала на видео — разбуженный шумом житель IV округа французской столицы заснял происходящее на телефон.