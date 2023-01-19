Мир 19 января 2023, 07:40 Армию из украинских беженцев призвали создать в Польше Польский генерал Скжипчак призвал НАТО создать армию из беженцев с Украины Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Польше вместе с НАТО следует мобилизовать покинувших Украину беженцев, создав из них новую армию. С таким предложение выступил бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скжипчак, сообщило издание wPolityce.

«Займитесь подготовкой тех украинцев, которые переехали в Польшу! Обучайте, мобилизуйте, отправляйте в зону боевых действий. Украине сейчас становится все тяжелее», — заявил он.

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Скжипчак сослался на имеющийся исторический опыт, когда в 1940 году во Франции создали армию из покинувших родину поляков после начала оккупации фашистской Германией.

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«Теперь нужно создать такие же войска для Украины и в Польше. ВСУ несут большие потери, а Запад не способен им помочь. Мне кажется, что Россия достигнет целей специальной операции», — добавил бывший военный.

Ранее полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что украинские военные бегут из зоны боевых действий, чувствуя себя брошенными.