Мир 18 января 2023, 04:36 Экс-советник Трампа признал, что ВСУ чувствуют себя брошенными и бегут с поля боя Американский полковник Макгрегор: ВСУ чувствуют себя брошенными и бегут с поля боя РИА «Новости»

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Украинские военнослужащие чувствует себя брошенными и бегут из зоны боевых действий. Об этом заявил экс-советник министра обороны в администрации бывшего президента США Дональда Трампа полковник в отставке Дуглас Макгрегор. Запись его выступления появилась на YouTube-канале Redacted.

По словам отставного полковника, украинским бойцам не приходится рассчитывать на хорошую медицинскую помощь, так как у врачей сейчас крайне много работы. Также Макгрегор отметил, что на поле боя есть и те солдаты, которых заставили надеть форму и отправили воевать с небольшой подготовкой.

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«Они идут вперед, попадают под сильный огонь, они обнаруживают, что их покинули офицеры и сержанты. А затем их в целом русские разносят в клочья. Некоторые из них сдаются, некоторые покидают поле боя, но тогда им приходится иметь дело с украинской секретной полицией, которая их задерживает», — сообщил бывший офицер.

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Он добавил, что некоторых задержанных ждет казнь. Нынешнюю ситуацию на Украине Макгрегор назвал очень пугающей. Как он заявил, местные власти отправляют бойцов в мясорубку.