Армия Турции взяла стратегически важный город в Сирии

Вооруженные силы Турции совместно с бойцами Свободной сирийской армии (ССА) взяли под контроль город Рас-эль-Айн в Сирии. Это произошло в рамках операции «Источник мира», сообщило министерство обороны Турции в Twitter. Известие опубликовано на английском.

«В ходе операции „Источник мира“, которая успешно продолжается к востоку от реки Евфрат, были взяты под контроль жилые районы города Рас-эль-Айн», — указано в сообщении турецкого оборонного ведомства.

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О начале контртеррористической операции президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил 9 октября. Основными целями военной кампании заявлены очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов. Кроме прочего, военные Турции собрались создать на отвоеванной территории зоны безопасности и разместить там сирийских беженцев.

Президент России Владимир Путин между тем заявил, что войска любых государств, которые находятся нелегитимно на территории республики, должны покинуть страну. По словам российского лидера, если сирийские власти посчитают, что в стране нежелательно и российское военное присутствие, Москва немедленно выведет своих военспецов с территории дружественного России государства.