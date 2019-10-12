Путин пообещал вывести войска, если этого захочет Сирия

«Все, кто находится на территории любого государства, в данном случае Сирийской Арабской Республики, нелегитимно, должны покинуть эту территорию. Это касается вообще всех государств», — заявил Путин.

По словам российского лидера, если будущее руководство, легитимное руководство Сирии скажет, что оно не нуждается больше в присутствии российских вооруженных сил, то и российские войска покинут страну. Ранее Путин подтверждал свою позицию с другими партнерами — Ираном, Турцией, США.

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«И так же, как сейчас я вам скажу, я говорил открыто своим коллегам: территория Сирии должна быть освобождена от иностранного военного присутствия», — добавил российский президент.

Территориальная целостность Сирийской Арабской Республики должна быть полностью восстановлена, добавил Путин. К слову, российский лидер ранее говорил, что военнослужащие США находятся в Сирии незаконно.