  • Путин пообещал вывести войска, если этого захочет Сирия

    12 октября 2019, 13:05

    Алексей Сахаров

    Президент России Владимир Путин заявил, что войска любых государств, которые находятся нелегитимно на территории республики, должны покинуть страну. Об этом глава российского государства заявил входе интервью RT Arabic, Sky News и Al Arabiya.
    Путин пообещал вывести войска, если этого захочет Сирия

    «Все, кто находится на территории любого государства, в данном случае Сирийской Арабской Республики, нелегитимно, должны покинуть эту территорию. Это касается вообще всех государств», — заявил Путин.

    По словам российского лидера, если будущее руководство, легитимное руководство Сирии скажет, что оно не нуждается больше в присутствии российских вооруженных сил, то и российские войска покинут страну. Ранее Путин подтверждал свою позицию с другими партнерами — Ираном, Турцией, США.

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    «И так же, как сейчас я вам скажу, я говорил открыто своим коллегам: территория Сирии должна быть освобождена от иностранного военного присутствия», — добавил российский президент.

    Территориальная целостность Сирийской Арабской Республики должна быть полностью восстановлена, добавил Путин. К слову, российский лидер ранее говорил, что военнослужащие США находятся в Сирии незаконно.