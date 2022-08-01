Британская компания BAE Systems выпустит дополнительную партию самоходных гаубиц M109A7 «Палладин» по заказу американской армии, сообщил The UK Defence Journal.

Гаубица M109A7 является новой версии самоходной артиллерийской установки M109. Она подходит для огневой поддержки танковых бригад и отличается усовершенствованным шасси с двигателем и трансмиссией.

Армия США заказала 40 гаубиц и транспортеров M992A3, стоимость контракта составила 299 миллионов долларов. Европа и США продолжают снабжать Украину вооружением, подпитывая конфликт в Донбассе. В Кремле неоднократно заявляли, что таким образом Запад саботирует мирные переговоры.

ВСУ получают от США РСЗО HIMARS. Украинские солдаты используют их для обстрелов мирного населения.