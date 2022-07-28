Украине не хватит ракет для HIMARS

Если Украина получит реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, боеприпасы к ним быстро закончатся, заявил изданию The Drive полковник морской пехоты США в отставке Марк Канчиан. Украинским властям нужно переживать не о количестве поставляемых систем, а о снарядах к ним.

Канчиан напомнил, что власти Украины запросили у США до 100 установок HIMARS — пятую часть всех систем данного типа на балансе американских Вооруженных сил.

«Пока у вас есть только 12 или 20 систем HIMARS, интенсивность использования не будет проблемой в ближайшей перспективе. Когда вы начинаете получать больше, <…> я думаю, что к четвертому месяцу (боеприпасы — прим. ред.) могут у вас закончиться», — объяснил отставной офицер.

Накануне российские военные уничтожили более 100 ракет для РСЗО HIMARS на Украине. Прицельный удар нанесли по складу боеприпасов в Днепропетровской области.