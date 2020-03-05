Армия Израиля ударила ракетами по Сирии

Израильские военные открыли огонь по сирийским позициям в провинциях Хомс и Кунейтра. Разрушений и жертв удалось избежать, так как ПВО смогли отразить ракетный удар.

Снаряды были запущены с территории оккупированных Голанских высот, пишет агентство SANA со ссылкой на источник. Израильские ракеты перехватили военные Сирии, которые сбили 12 снарядов противника в ответ.

Как заявили РИА «Новости» в пресс-службе ЦАХАЛ, израильская армия не комментирует информацию зарубежных СМИ о запуске ракет в провинциях Хомс и Кунейтра.

Сирия и Израиль уже давно ведут военные действия из-за статуса Голанских высот. Эти территории принадлежали САР, но в ходе Шестидневной войны 1967 года Голаны захватил Израиль. Правительство Израиля в 1981 году приняло «Закон о Голанских высотах».

Документом был заявлен суверенитет над территорией в одностороннем порядке. Затем Совет Безопасности ООН признал аннексию незаконной и потребовал, чтобы Израиль покинул Голаны. Несмотря на это, противостояние двух стран продолжается до сих пор.