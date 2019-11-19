ПВО Израиля перехватила четыре ракеты из Сирии

Четыре ракетных снаряда запустили из Сирии по Голанским высотам. Однако израильская система противовоздушной обороны (ПВО) смогла их перехватить.

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«Четыре ракеты были запущены из Сирии в направлении северной части Израиля. Мы можем подтвердить, что все четыре [снаряда] были перехвачены в небе израильскими средствами ПВО», — сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля на своей странице в Twitter.

Между тем, сирены воздушной тревоги сработали на территории Голанских высот незадолго до обстрелов. Тем самым местные жители были предупреждены об опасности. Информации о пострадавших пока не поступало.

Голанские высоты являются спорной территорией между Сирией и Израилем. С 1944 года они принадлежали САР, но в ходе Шестидневной войны 1967 года территорию захватил Израиль. Его правительство в 1981 году приняло «Закон о Голанских высотах», где в одностороннем порядке был заявлен израильский суверенитет над территорией. Однако в том же году резолюция 497 Совета Безопасности ООН признала аннексию незаконной.