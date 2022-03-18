Армия ДНР уничтожила пять иностранных наемников за сутки

За минувшие сутки силы Донецкой Народной Республики уничтожили более 50 националистов, в том числе пять иностранных наемников. Об этом сообщила Народная милиция ДНР.

«За прошедшие сутки в ходе совместных действий уничтожены 25 огневых точек, более 50 националистов, в том числе пятеро иностранных граждан. Захвачены один танк, три БМП и один БТР», — указывается в сообщении в Telegram.

По информации ведомства, за минувшие сутки 26 военнослужащих ВСУ добровольно сложили оружие, чем сохранили себе жизни. Пятерым из них была оказана медицинская помощь, сейчас их жизням ничего не угрожает.

Вооруженные силы Донецкой и Луганской народных республик продолжают освобождать населенные пункты от украинских военных, сообщили в Народной милиции.

Накануне НМ ДНР заявила о ликвидации трех американских инструкторов в Марьинке. По данным ведомства, американцы прибыли на Украину еще в 2018 году и принимали участие в боевых действиях против жителей Донбасса.