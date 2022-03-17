Трех американских инструкторов ликвидировали при освобождении Марьинки

Народная милиция Донецкой народной республики в ходе освобождения от украинских националистов населенного пункта Марьинка обнаружила личные вещи трех американских военных инструкторов. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Личные вещи американцев обнаружили на месте уничтоженного опорного пункта Первого механизированного батальона 54-й бригады ВСУ. Кроме того, там же обнаружили иностранный гранатомет и зарубежную радиолокационную станцию.

В рюкзаке, найденном рядом с останками одного из боевиков, нашли флаг штата Теннесси, а также другие предметы, которые позволили установить личности погибших американцев. Это оказались капитан Майкл Хавкер, лейтенант Логан Шрум и лейтенант Круз Тоблин.

По данным Народной милиции ДНР, американские инструкторы прибыли на Украину еще в 2018 году и принимали участие в боевых действиях против мирных жителей Донбасса.

Вооруженные силы Донецкой и Луганской народных республик продолжают освобождать населенные пункты от украинских националистов.