Трех американских инструкторов ликвидировали при освобождении Марьинки
Народная милиция ДНР сообщила о ликвидации трех американских инструкторов в Марьинке
Народная милиция Донецкой народной республики в ходе освобождения от украинских националистов населенного пункта Марьинка обнаружила личные вещи трех американских военных инструкторов. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Личные вещи американцев обнаружили на месте уничтоженного опорного пункта Первого механизированного батальона 54-й бригады ВСУ. Кроме того, там же обнаружили иностранный гранатомет и зарубежную радиолокационную станцию.
В рюкзаке, найденном рядом с останками одного из боевиков, нашли флаг штата Теннесси, а также другие предметы, которые позволили установить личности погибших американцев. Это оказались капитан Майкл Хавкер, лейтенант Логан Шрум и лейтенант Круз Тоблин.
По данным Народной милиции ДНР, американские инструкторы прибыли на Украину еще в 2018 году и принимали участие в боевых действиях против мирных жителей Донбасса.
Вооруженные силы Донецкой и Луганской народных республик продолжают освобождать населенные пункты от украинских националистов.