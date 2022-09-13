Обострение на границе Армении и Азербайджана: подробности, причины, Нагорный Карабах, новости | 360°

Эксклюзив 13 сентября 2022, 15:20 Поделиться Telegram

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Viber Азербайджан обстрелял границу с Арменией. Что известно о новом обострении в регионе Главное об обострении на границе Армении и Азербайджана Источник фото: РИА «Новости»

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В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе произошло очередное обострение. Стороны обвиняют друг друга в провоцировании нового витка конфликта. В результате обстрелов уже есть пострадавшие.

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Обострение на границе Армении и Азербайджана

СМИ Армении сообщили, что Азербайджан начал обстреливать приграничные села Сотк, Корнидзор, Арени, Верин Шоржа, Норабак, Артаниш, Ишханасар, Кут и Мец Масрик, а также города Горис, Капан, Варденис и Джермук. Некоторые из этих населенных пунктов считаются курортными. Сейчас там отдыхают сотни россиян и иностранцев.

По данным Министерства обороны Армении, Азербайджан использовал беспилотники Bayraktar для атаки на военные базы. В ведомстве также заявили, что интенсивный обстрел из артиллерии и крупнокалиберных орудий начался после полуночи. По некоторым данным, стрельбу открыли по всей линии границы. Власти Армении уже сообщили о повреждении инфраструктуры и человеческих жертвах.

Позиции сторон

В Министерстве обороны Азербайджана заявили, что эскалация конфликта произошла из-за провокации со стороны Армении — якобы вооруженные силы страны готовили масштабную диверсию и минировали участки между позициями азербайджанской армии и их путями снабжения.

Также Азербайджан обвинил Армению в обстрелах позиций и баз своей армии в Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском Районах. Огонь по армянским позициям якобы открыли для того, чтобы «заглушить огневые точки» и «не допустить расширения масштабов военного конфликта».

Обе стороны сообщили о человеческих потерях, но Азербайджан не уточнил точное количество жертв. С армянской стороны, по предварительным данным, погибли как минимум 49 человек. При этом Минобороны Армении заявило, что азербайджанские войска наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры, а «Sputnik Армения» со ссылкой на местный Минздрав сообщил как минимум о трех раненых гражданских лицах.

В Азербайджане информацию об обстрелах гражданской инфраструктуры опровергли.

Утром обстрелы продолжились. При этом азербайджанское информационное агентство Trend сообщило, что стороны договорились о прекращении огня с 08:00 по московскому времени. По данным азербайджанской стороны, Армения якобы нарушила договоренность и перестрелка закончилась только в 08:15.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ночью связался с президентом России Владимиром Путиным, а также президентом Франции Эммануэлем Макроном и госсекретарем США Энтони Блинкеном, чтобы обсудить обострение на границе. Позднее кабмин Армении заявил, что обратится к России для применения договора о взаимопомощи, а также в ОДКБ и в Совбез ООН из-за «посягательств Азербайджана на суверенную территорию страны».

МИД России призвал Армению и Азербайджан урегулировать конфликт дипломатическим путем. Иран и Грузия выразили готовность содействовать установлению мира в регионе.

Также обострение на границе обсудили главы МИД Турции и Азербайджана. Турецкий министр Мевлют Чавушоглу призвал власти Армении «отказаться от провокаций и сосредоточиться на мире».

Минобороны Армении также опубликовало кадры, на которых Вооруженные силы Азербайджана позиционно продвигаются по нескольким направлениям границы и, предположительно, заходят на территорию Армении.

По некоторым данным, уже ночью по тревоге подняли 102-ю российскую военную базу в Гюмри. Военный корреспондент Семен Пегов в своем Telegram-канале сообщил, что российские военные находятся в зоне обстрелов в районе Черного озера.

Возможные причины обострения

Турецкие СМИ сообщили, что Азербайджан планирует военную операцию в Нагорном Карабахе.

Первый зампред комитета по международным делам Алексей Чепа заявил в беседе с изданием «Подъем», что обострение конфликта в регионе спродюсировано западными спецслужбами.

Анонимный Telegram-канал «Нетленка» сообщил, что предположительной причиной обострения мог стать вопрос строительства 40-километрового Зангезурского коридора, который должен проходить через Сюникскую область Армении и обеспечивать транспортное сообщение Азербайджана с его эксклавом Нахичеванью, а также Турцией. Строительство проходит при активной поддержке турецкой стороны.

Армения последовательно выступает против строительства коридора, утверждая, что оно противоречит подписанным в 2020 году трехсторонним соглашениям о прекращении огня.

В своем выступлении утром 13 сентября Никол Пашинян заявил, что Армения не собирается предоставлять коридор через свою территорию, но готова открыть дороги для проезда соседей, в том числе и из Азербайджана. Пашинян также заявил, что Азербайджан якобы требует признания Нагорного Карабаха в своих границах.

Старший научный сотрудник Института социально-политических исследований стран Черноморско-Каспийского региона Владимир Новиков объяснил «360», что причиной обострения может быть желание Азербайджана получить возможность демаркации границы с Арменией.

«И второе — мирный договор с Ереваном, где был бы указан статус Карабаха, который стремится иметь Баку», — подчеркнул Новиков.

Специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа, политолог Евгений Михайлов добавил в беседе с «360», что и Армения, и Азербайджан постоянно обвиняют друг друга в эскалации — такое развитие событий, по мнению эксперта, вполне ожидаемо для этого конфликта.

«Сейчас не время разжигать ситуацию на юге Кавказа, и я думаю, что Россия найдет способ решить вопрос мирным путем. <…> Но у меня есть подозрения, что ситуация сейчас намеренно раскачивается для дестабилизации обстановки в условиях специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине», — заключил Новиков.

Ситуация вокруг Нагорного Карабаха

Предыдущее обострение армяно-азербайджанского конфликта случилось чуть больше месяца назад, в начале августа. Тогда, по сообщениям властей непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР), азербайджанские военные с обстреляли военные позиции с применением минометов, гранатометов и ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В результате погибли двое военнослужащих, еще 14 получили ранения. Власти Азербайджана обвиняли в обстрелах и начале обострения армянские формирования.

Причиной обострения в августе 2022 года, по версии властей НКР, стало требование азербайджанских сил к армянам покинуть дорогу, связывающую Степанакерт и Ереван. Таким образом Азербайджан якобы хотел занять Лачинский коридор и остаток Лачинского района, где все еще проживают армяне. После отказа Вооруженные силы Азербайджана начали операцию «Возмездие», а в Карабахе объявили частичную мобилизацию.

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