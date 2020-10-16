Армения запретила ввоз турецких товаров с 2021 года

Армения откажется от покупки турецких товаров с января 2021 года. Запрет на ввоз будет действовать шесть месяцев. Такое решение связано с поддержкой Турции Азербайджана в конфликте в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заявление министерства экономики Армении. Ведомство уточнило, что решение вступит в силу 31 декабря 2020 года. В документе подчеркнуто, что ограничение для турецких товаров вводится «поскольку Турция открыто поддерживает Азербайджан в агрессии и террористических действиях против Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха — прим. ред.)».

«Власти Турции своими действиями расшатывают стабильность в регионе», — заявили в министерстве. Там считают, что запрет импорта поможет предотвратить проникновению угроз на армянскую территорию.

Минэкономики поспешило уверить, что из-за запрета в стране не возникнет дефицита продуктов. Ведь Армения будет импортировать товары из других государств, а также обойдется собственным производством.

Турция поставила в Армению в 2019 году товары на общую сумму свыше 268 миллионов долларов. Речь идет о нефти и нефтепродуктах, цитрусовых, недрагоценных металлах, химических товарах, оборудовании, системах отопления, одежде.

Отношения Азербайджана и Армении резко ухудшились в конце сентября 2020 года, когда в Нагорном Карабахе начались военные действия. В размораживании конфликта стороны винят друг друга. Анкара открыто говорит о том, что поддерживает Баку. Ереван заявил, что турки отправили в регион сирийских наемников. Однако Азербайджан это отрицает. По данным СМИ, в Карабахе погибли 52 сирийца.