WP сообщила о гибели в Карабахе более 50 сирийских наемников

Газета уточнила, что в начале октября тела передали родственникам на границе Сирии и Турции. Наемников ранее завербовали поддерживаемые Турцией военные формирования в Сирии для борьбы в Карабахе на стороне Азербайджана.

Ситуация в Нагорном Карабахе накалилась в конце сентября. Армения и Азербайджан начали там боевые действия. При этом каждая сторона обвиняет другую в размораживании конфликта. Ереван заявил, что Баку в регионе помогает Анкара. Армянские власти утверждают, что Турция прислала на подмогу азербайджанцам наемников из Сирии.

В октябре главы МИД России, Армении и Азербайджана провели переговоры, в ходе которых было принято решение о прекращении боевых действий. Однако Баку и Ереван в первый же день нарушили договоренности.

Жители Карабаха рассказали «360», что пока не ощутили перемирия. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в регион нужно ввести миротворцев. Они должны контролировать режим прекращения огня.