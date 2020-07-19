Армения заявила о затишье на границе с Азербайджаном

«На отдельных участках границы противник произвел около 70 выстрелов из огнестрельного оружия», — добавила Степанян.

По словам пресс-секретаря Минобороны Армении, военные силы страны на передовой внимательно следят за действиями противника и контролируют ситуацию.

Ранее представители Азербайджана обратились к странам Запада с предупреждением, что поставки нефти и газа в Европу находятся под угрозой из-за военного противостояния на границе двух государств. В непосредственной близости к Товузскому району, где ведется огонь, расположены нефтепроводы «Баку — Тбилиси — Джейхан», «Баку — Супса» и «Тбилиси — Эрзрум». Вице-президент государственной энергетической компании Азербайджана SOCAR Эльшад Насиров также обратился к европейским партнерам с просьбой решить, как защитить коридор поставок нефти и газа в европейский регион.