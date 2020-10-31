Армения заявила о применении Азербайджаном фосфорного оружия

Омбудсмен Армении Арман Татоян заявил, что армия Азербайджана применила боеприпасы с фосфором против мирного населения Нагорного Карабаха.

«Азербайджан использует боеприпасы, как показывают данные на этот момент, с фосфором против Нагорного Карабаха, поджигая леса, расположенные рядом с гражданскими поселениями», — написал он на своей странице в Facebook.

Как рассказал омбудсмен Армении, и в дневное, и в ночное время в этих лесах мирные жители прячутся от обстрелов. Татоян отметил, что действия Азербайджана «подпадают под явный запрет международного права».

Это боеприпасы массового поражения, подчеркнул омбудсмен Армении. По его словам, они наносят вред как людям, так окружающей среде. Белый фосфор, как уточнил Татоян, используется в зажигательных, осветительных и дымовых боеприпасах. Это вещество является горящим элементом трассирующих снарядов, заметил омбудсмен Армении.

Азербайжан пока никак не прокомментировал заявление Армении. Однако на странице Минобороны страны в Facebook говорится, что армия Азербайджана нападает только на военные объекты, а гражданское население не подвергает обстрелам.

Ранее в ходе переговоров в Женеве Баку и Ереван договорились не обстреливать целенаправленно мирное население и гражданские объекты. Также обе стороны пообещали сотрудничать в поиске и обмене остатками погибших на поле боя.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном на территории НКР обострился 27 сентября. С обеих сторон есть погибшие мирные жители. Стороны уже несколько раз договаривались о прекращении боевых действий, но нарушали соглашение.