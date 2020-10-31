Баку и Ереван договорились не наносить удары по невоенным объектам

Сопредседатели группы ОБСЕ встретились с главами МИД Азербайджана и Армении. По итогам встречи в Женеве 30 октября стороны договорились намеренно не целиться по мирным объектам.

«Стороны не будут намеренно целиться в мирное население или невоенные объекты в соответствии с международным гуманитарным правом», — говорится в заявлении, распространенном пресс-службой ОБСЕ.

Также стороны пообещали активно взаимодействовать в вопросе поиска и возврата тел погибших во время конфликта. Азербайджан и Армения обещали передать списки военнопленных в ОБСЕ и Красный Крест. Это будет сделано для доступа к ним и возможного обмена.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном на территории НКР обострился 27 сентября. С обеих сторон есть погибшие мирные жители. Стороны уже несколько раз договаривались о прекращении боевых действий, но нарушали соглашение.