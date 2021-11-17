Армения заявила о попавших в плен в боях с Азербайджаном

В результате боев с Азербайджаном погиб один военнослужащий Армении, еще 13 находятся в плену. Связь с 24 военными потеряна. Об этом сообщили в армянском Минобороны, текст сообщения передала газета «Известия».

«С армянской стороны есть один погибший, 13 плененных военнослужащих. Связь с 24 военнослужащими пропала во время боевых действий, их судьба на данный момент неизвестна», — рассказали в Минобороны Армении.

Как сообщили представители министерства, на данный момент производятся работы, направленные на поиск военнослужащих.

На восточном направлении армянско-азербайджанской границы 14 ноября произошла интенсивная перестрелка. Согласно пресс-службе Минобороны Армении, страна «предотвратила попытки Азербайджана занять позицию на этой территории». При содействии РФ начались переговоры, направленные на разрешение ситуации. Однако 15 и 16 ноября между странами вновь произошли локальные бои.