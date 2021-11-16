Армения и Азербайджан снова начали обстреливать войска друг друга на границе. Что происходит между странами?

Ситуация на армяно-азербайджанской границе снова обострилась: идут боевые столкновения, а государства обвиняют друг друга в провокациях. Потери есть с обеих сторон. Армения призвала международное сообщество отреагировать на действия азербайджанских военных, а те заявили об отраженной контратаке подразделений противника. Главное о происходящем между двумя странами — в материале «360».

Интенсивная перестрелка на восточном направлении границы Азербайджана и Армении произошла 14 ноября, сообщили в пресс-службы армянского Минобороны.

«Подразделения ВС Азербайджана попытались обеспечить позиционное продвижение в восточном направлении армяно-азербайджанской границы. <…> Армянские передовые подразделения предотвратили попытки противника занять позицию на этой территории», — отметили в ведомстве.

В министерстве заявили о напряженной обстановке на линии соприкосновения. При содействии России начались переговоры по разрешению ситуации. Армения заявила, что с ее стороны пострадавших нет.

Позиция Армении

Казалось, ситуация стабилизировалась. Но 15 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о вторжении азербайджанских войск на территорию республики на одном из восточных участков границы. В отставку отправили главу Минобороны Аршака Карапетяна, уточнил ТАСС.

Днем 16 ноября военные подразделения Азербайджана, заявили в Минобороны Армении, предприняли очередную провокацию и обстреляли армянские позиции.

«Противник использует артиллерийские средства, бронетехнику и огнестрельное оружие разного калибра. Армянская сторона предприняла ответные действия. В результате ожесточенной перестрелки у противника имеется потеря бронетехники», — отметили в ведомстве.

В ходе локальных боев, по данным министерства обороны Армении, противник понес большие потери как живой силы, так и военной техники. С армянской стороны по состоянию на 15:00 по местному времени (14:00 — по московскому) точно были ранены четыре человека.

К вечеру вторника появилась информация о том, что 12 военнослужащих Армении попали в плен. Среди них было семь контрактников и пять солдат срочной службы.

Азербайджан сопроводил свою атаку масштабной кампанией по дезинформации. В том числе, добавили в Минобороны Армении, распространял сведения о якобы обстреле азербайджанских позиций по нескольким направлениям подразделениями республиканских ВС 15 и 16 ноября.

Заявления Азербайджана

Азербайджан в свою очередь тоже заявил о провокациях с полудня 13 ноября. Министерство обороны страны отмечало, что подразделения армянских вооруженных сил из Басаркечярского района «подвергают обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия, снайперских винтовок и гранатометов позиции Азербайджанской армии» в направлении Кяльбаджарского района.

Ведомство говорило и о периодическом массированном обстреле своих подразделений из разнокалиберного оружия, который велся «незаконными армянскими вооруженным отрядами из населенного пункта Мухтаркенд». Оно также упомянуло «очередную попытку провокации» на Лачинском участке армяно-азербайджанской государственной границы.

Позже Минобороны Азербайджана показало обстрелянную технику и заявило о панике среди армянских военнослужащих.

«Армянские военнослужащие в страхе и смятении оставляют свои позиции, среди личного состава царит паника», — отметили в ведомстве.

Чего добиваются страны?

В Армении обратились к международному сообществу, России, ОДКБ, Минской группе ОБСЕ и странам-сопредседателям с призывом отреагировать на действия Азербайджана, писало РИА «Новости». Республика просит об их предотвращении в дальнейшем и полном выводе азербайджанских вооруженных сил со своей территории.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу обсудил происходящее на границе со своим азербайджанским коллегой Закиром Гасановым, сообщило министерство обороны соседнего государства.

Гасанов указал на пресеченные провокации Армении, а Шойгу «выразил готовность приложить усилия для прекращения военных действий и стабилизации ситуации».

После беседы глав Минобороны двух стран с министром обороны России Сергеем Шойгу, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на российское ведомство, столкновения в районе границы Армении и Азербайджана прекратились.

«Азербайджанской и армянской сторонами были приняты меры по стабилизации обстановки. В настоящее время боестолкновения в районе горы Килисали прекращены, ситуация нормализовалась и находится под контролем», — уточнили в российском оборонном ведомстве.

О ситуации на армяно-азербайджанской границе говорили по телефону президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Полномасштабные военные действия, какие были больше год между Арменией и Азербайджаном, несмотря на новые боестолкновения, начнутся вряд ли. В случае серьезного обострения Россия вынуждена будет вмешаться, поскольку Армения является членом ОДКБ.