24 ноября 2023, 13:57
Азербайджан не ответил Армении о готовности подписать договор на основе трех принципов
Пашинян указал на неясную позицию Азербайджана по подписанию мирного договора
Армения осталась в неведении относительно готовности Азербайджана подписать мирное соглашение на основании согласованных принципов. Поэтому необходимо провести переговоры, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян. Его процитировал ТАСС.
«Мы не можем <…> сказать, что Азербайджан подтверждает свою верность трем принципам, эти вопросы должны быть прояснены путем переговоров», — подчеркнул Пашинян.
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Он указал, что Армения также не понимает, откажется ли азербайджанская сторона от данных принципов или нет. Первым из нах является взаимное признание территориальной целостности двух стран, с пониманием того, что территория Армении составляет 29,8 тысячи квадратных километров, а Азербайджана — 86,6 тысячи квадратных километров.
Вторым принципом стала делимитация границ по Алма-Атинской декларации от 1991 года. Третьим принципом мира с Азербайджаном назвали открытие региональных коммуникаций на основе суверенитета, юрисдикции, взаимности и равенства стран.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рекомендовал Армении искать союзников среди соседей и принять протянутую Азербайджаном «руку мира». Он подчеркнул, что западные страны обрекли армян на незащищенность, спровоцировав эскалацию в Нагорном Карабахе.
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