Армения рассказала о сбитых беспилотниках Азербайджана

По данным портала «Политика сегодня», он уточнил, что «они были поражены силами ПВО вооруженных сил Армении, начиная от зенитной артиллерии и заканчивая современными средствами противовоздушной обороны». Среди уничтоженных беспилотников был один Hermes 900, три БПЛА Orbiter-2 и Orbiter-3, а также десять ударных дронов.