Армения рассказала о сбитых беспилотниках Азербайджана
Армянская сторона уничтожила 14 беспилотников Азербайджана с начала обострения конфликта между странами. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на начальника штаба войск противовоздушной обороны Армении полковника Гарика Мовсесяна.
По данным портала «Политика сегодня», он уточнил, что «они были поражены силами ПВО вооруженных сил Армении, начиная от зенитной артиллерии и заканчивая современными средствами противовоздушной обороны». Среди уничтоженных беспилотников был один Hermes 900, три БПЛА Orbiter-2 и Orbiter-3, а также десять ударных дронов.