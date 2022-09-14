Более 100 военных погибли в боях на границе Армении и Азербайджана | 360°

Мир 14 сентября 2022, 16:20 Поделиться Telegram

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Viber Более 100 военных погибли в боях на границе Армении и Азербайджана Премьер-министр Пашинян: 105 армянских военных погибли в боях на границе с Азербайджаном РИА "Новости"

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В результате боев на армяно-азербайджанской границе погибли 105 военнослужащих армии Армении, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. Обстановка продолжает оставаться напряженной.

Пашинян добавил, что Армения попросила Организацию Договора о коллективной безопасности оказать военную помощь, чтобы восстановить территориальную целостность республики, сообщил ТАСС.

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«Армения обратилась в ОДКБ по четвертой статье, попросила в том числе и военную помощь для восстановления территориальной целостности страны», — сообщил политик.

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По его словам, ОДКБ запустила процесс, который должен привести к конкретным решениям существующей проблемы.

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян сообщил, что миссия ОДКБ прибудет в страну 15 сентября. Ее участники оценят ситуацию на границе и представят доклад по итогам своей работы.

Обстановка в приграничных зонах обострилась ночью 13 сентября. Стороны обвиняют друг друга в обстрелах. Из армянских сел, которые расположены рядом с границей, вывезли 2750 жителей.

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