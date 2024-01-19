19 января 2024, 14:44
Пашинян призвал к принятию новой конституции Армении
Премьер-министр Армении Пашинян заявил о необходимости новой конституции
Существенные изменения в мире и в регионе стали дополнительным доказательством того, что Армении требуется новая конституция. С таким заявлением на встрече с сотрудниками министерства юстиции заявил премьер-министр республики Никол Пашинян. Об этом сообщила пресс-служба правительства страны.
Глава кабмина подчеркнул, что не планирует менять форму правления и в Армении сохранится парламентская республика, так как как она учитывает все демократические стремления страны.
Реклама
«Армении нужна новая конституция, не конституционные поправки, а новая конституция», — заявил Пашинян.
Премьер-министр добавил, что новый главный документ необходимо вынести на голосование всех жителей. По его словам, в новой версии конституции нужно прописать положения, которые сделают Армению конкурентоспособной и жизнеспособной в новых геополитических и региональных условиях.
«Как бы мы ни относились к эволюции, она происходит. Поэтому наша позиция и подход должны заключаться не в том, чтобы остановить эту эволюцию, а в том, чтобы управлять в соответствии с государственными интересами Армении», — добавил Пашинян.
Армения за все время своей независимости дважды вносила изменения в главный закон, принятый в 1995 году.
В октябре прошлого года Пашинян подписал декларацию о признании Нагорного Карабаха частью территории Азербайджана после очередной военной эскалации.
Но обе республики до сих пор не провели делимитацию границ. В последний раз от этого решения отказался президент Азербайджана Ильхам Алиев. Пашинян назвал такое решение ударом по отношениям двух стран, который может привести к новому конфликту.
Армения
Реклама
Реклама