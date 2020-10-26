Армения и Азербайджан объявили о нарушении перемирия

Воюющие в Нагорном Карабахе Армения и Азербайджан объявили о гуманитарном перемирии. Несмотря на договоренности, Баку заявило об обстреле города Тертер армянской стороной. Ереван, в свою очередь, тоже сообщил о нарушении режима прекращения огня.

«Армянские вооруженные силы, нарушив новый режим гуманитарного прекращения огня, 26 октября подвергли обстрелу город Тертер и села района», — сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана в Twitter.

Кроме того, в военном ведомстве добавили, что были обстреляны позиции в селе Сафиян Лачинского района.

По словам Минобороны Армении, азербайджанские военные обстреляли северо-восточное направление линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Огонь был открыт после объявления перемирия.

«Грубо нарушив достигнутую в США договоренность о гуманитарном прекращении огня, азербайджанская сторона в 08:45 (07:45 по московскому) открыла артиллерийский огонь по позициям (Армии обороны — прим.ред.) Арцаха на северо-восточном направлении линии соприкосновения», — написала пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян в Facebook.

Ранее Госдепартамент США заявил, что с заместителем госсекретаря страны Стивеном Биганом встретились министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и его армянский коллега Зограб Мнацаканян. Во время переговоров конфликтующие стороны согласились объявить гуманитарное перемирие. Режим прекращения огня начал действовать в Нагорном Карабахе с 07:00 по московскому времени (08:00 по местному времени) 26 октября.

Военные действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в обострении территориального конфликта и обстрелах. В обеих республиках объявлено военное положение.